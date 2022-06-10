Amazon допоміг Україні перенести у "хмару" 10 млн гігабайтів даних

Цитата

“AWS додала понад 10 петабайт (10 мільйонів гігабайт – ред.) важливих даних із 27 українських міністерств, 18 українських університетів, найбільшої школи дистанційного навчання K–12, а також інших компаній приватного сектору”, – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначили, що наразі триває 61 перенесення українських державних даних на AWS. Очікується, що їх буде ще більше.

До нападу рф українське законодавство вимагало, щоб певні державні дані зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні.

За тиждень до вторгнення парламент ухвалив закон, який дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектору в "хмару". Для цього українське керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon Web Services (AWS) стала однією з перших платформ.

Доповнення

9 березня Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі, а також сторонніх продавців Amazon.



