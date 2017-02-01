Акція "Розкажи світу про Авдіївку" відбудеться у Києві на Майдані 4 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Акція "SaveAvdiivka: розкажи світу про Авдіївку" відбудеться на Майдані Незалежності 4 лютого о 12.00. Про це повідомили волонтери Крим SOS в Facebook, передає УНН.
"4-й день російські війська штурмують Авдіївку. 4-й день близько 22-х тисяч людей лишаються без тепла, електроенергії, безпечного укриття, мобільного зв’язку. Кожного дня в новинах з’являються нові прізвища загиблих, втрати є серед військових і мирного населення. Громадські українські та міжнародні організації, численні волонтери всіма силами допомагають постраждалим на місцям, але світ і досі мовчить. Світ мовчить, але ми не будемо, правда ж?
4 лютого о 12:00 ми чекаємо тебе на Майдані Незалежності. Чекаємо тебе, твоїх друзів, сусідів та близьких тому, що ми проти війни", - зазначили організатори.
Для того, щоб долучитися до акції рекомендують тепло вдягтись, взяти червоні стрічки, які будуть символічно пов’язані на Алеї Героїв Небесної Сотні, а також потрібно вдягти червоний шарф -символ солідарності.
"Нам кажуть, що ніхто не вийде в суботу і акція не має сенсу. Так, пов’язати червону стрічку – це дуже символічно і війни не зупинить. Але якщо ми не можемо навіть стрічку пов’язати, то хто ж розкаже світові правду про те, що відбувається?", - додали організатори.
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