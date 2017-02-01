Акция "Расскажи миру об Авдеевке" состоится в Киеве на Майдане 4 февраля

"4-й день российские войска штурмуют Авдеевку. 4-й день около 22-х тысяч человек остаются без тепла, электроэнергии, безопасного укрытия, мобильной связи. Каждый день в новостях появляются новые фамилии погибших, потери среди военных и мирного населения. Общественные украинские и международные организации, многочисленные волонтеры всеми силами помогают пострадавшим на местах, но мир до сих пор молчит. Мир молчит, но мы не будем, правда?

4 февраля в 12:00 мы ждем тебя на Майдане Незалежности. Ждем тебя, твоих друзей, соседей и близких потому, что мы против войны", - отметили организаторы.

Для того, чтобы принять участие в акции рекомендуют тепло одеться, взять красные ленты, которые будут символически связаны на Аллее Героев Небесной Сотни, а также нужно надеть красный шарф-символ солидарности.

"Нам говорят, что никто не выйдет в субботу и акция не имеет смысла. Да, связать красную ленту - это очень символично и войны не остановит. Но если мы не можем даже ленту связать, то кто же расскажет миру правду о том, что происходит?", - добавили организаторы.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.