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Акція проти мовного закону Бужанського під Радою: у поліції повідомили про ситуацію

Акція проти мовного закону Бужанського під Радою: у поліції повідомили про ситуацію

Київ • УНН

 • 27332 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Наразі під час акції протесту проти мовного законопроекту народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського під Верховною Радою у столиці все спокійно, затриманих немає. Про це у коментарі УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Наразі все спокійно, затриманих немає. Поліція забезпечує охорону громадського правопорядку", - сказали в пресслужбі.

Додамо, під час акції під ВР деякі активісти запалили фаєри.

Нагадаємо, що підставою для організації заходу із захисту української мови став законопроект нардепа з фракції “Слуга народу” Максима Бужанського, яким пропонується відтермінування перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. У законопроекті запропоновано відкласти перехід до 2023 року. Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати. Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.

Слід додати, що законопроект Бужанського не включений до порядку денного пленарного засідання 16 липня. Однак, напередодні ввечері нардеп з фракції “ЄС” Володимир В’ятрович закликав усіх небайдужих зібратися під стінами парламенту.
Він наголосив, що захисники української мови будуть виходити на мітинги стільки, скільки це буде потрібно. Народний депутат Андрій Парубій взагалі закликав учасників акції залишатися під стінами парламенту.



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