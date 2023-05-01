Активісти повідомляють про нові випадки отруєння у школах для дівчаток в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За словами активістів правозахисної організації Hengaw, що базується в Норвегії, в Ірані зареєстровані нові випадки отруєння в школах для дівчаток, інформує УНН.
Деталі
Випадки були зареєстровані в столиці Тегерані та Курдистані, де в останні місяці пройшли протести. Повідомляється, що у рідному місті "ікони" протестів Махси Аміні сили безпеки також застосовували насильство проти школярок.
У п'ятницю служба розвідки Ірану опублікувала остаточний звіт про отруєння, зробивши висновок про відсутність організованої мережі злочинців.
Секретна служба стверджує, що ці випадки є предметом загальнонаціональної масової істерії. У її звіті йдеться про те, що при аналізі зразків в основному були виявлені сліди перцевого аерозолю або "смердючих бомб", а не більш серйозні токсичні речовини.
Доповнення
Інциденти викликають заворушення у країні вже близько п'яти місяців. По всій країні школярки лікуються у лікарнях, лікарі говорять про отруєння газом.
Влада офіційно зареєструвала тисячі підозрілих випадків. Деякі батьки перестали відпускати своїх дітей до школи, побоюючись за їхню безпеку.
Правозахисна організація Amnesty International назвала це "скоординованою кампанією".
Протести після смерті Махси Аміні під вартою в поліції минулої осені спровокували найгіршу за останні десятиліття політичну кризу в Тегерані. Критики кажуть, що отруєння – це помста за демонстрації.