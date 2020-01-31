Аграрний комітет продовжив розгляд законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні розпочав продовження розгляду проекту закону №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
"Переглядати правки (до закону про ринок землі – ред.) по рішенню комітету, які вже прийняті, ми надали фракціям, які були присутні вчора. Розумію, що сьогодні є інші фракції, які мають подібні бажання. Давайте продовжимо цей процес", - зазначив голова комітету Микола Сольський.
Так, члени комітету розпочали розгляд поправок від фракції "ОПЗЖ", яких налічується понад дві тисячі.
Окрім того, Сольський зауважив, що на сьогоднішньому засіданні нардепи можуть користуватися не лише друкованими матеріалами, а планшетами, для розгляду таблиці.
Додамо, 30 січня, відповідно до порядку денного, також було засідання аграрного комітету, проте, у закритому режимі.
Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні розглянуть у ВРУ під час третьої сесії дев’ятого скликання.