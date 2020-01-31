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Аграрный комитет продолжил рассмотрение законопроекта о рынке земли

Киев • УНН

 • 14017 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании начал продолжения рассмотрения проекта закона №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

Аграрный комитет продолжил рассмотрение законопроекта о рынке земли

"Просматривать правки (в закон о рынке земли - ред.) по решению комитета, которые уже приняты, мы предоставили фракциям, которые присутствовали вчера. Понимаю, что сегодня есть другие фракции, которые имеют подобные желания. Давайте продолжим этот процесс", - отметил глава комитета Николай Сольский.

Так, члены комитета начали рассмотрение поправок от фракции "ОПЗЖ", которых насчитывается более две тысячи.

Кроме того, Сольский отметил, что на сегодняшнем заседании нардепы могут пользоваться не только печатными материалами, а планшетами, для рассмотрения таблицы.

Добавим, 30 января, согласно повестке дня, также было заседание аграрного комитета, однако, в закрытом режиме.

Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине рассмотрят в ВРУ во время третьей сессии девятого созыва.

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