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Агента "розвідки ЛНР" засудили до строку за гратами

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Луганщині інформатора терористичної організації "ЛНР" засуджено до позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Щодо громадянина України було відкрито провадження за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).

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За даними прокуратури, встановлено, що протягом 2015 року поплічник терористів, перебуваючи у місті Кремінна, збирав інформацію щодо дислокації особового складу підрозділів, військової техніки та фортифікаційних споруд Збройних сил України на території Кремінського району, міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного Луганської області, яку мобільним зв’язком передавав представникам так званого "розвідувального підрозділу Міністерства оборони" терористичної організації "ЛНР".

Факт передачі зазначеної інформації сприяв представникам терористичної організації "ЛНР" в здійсненні збройного опору силам АТО, додали в прокуратурі.

За результатами судового розгляду інформатора терористів визнано винним у сприянні діяльності терористичної організації "ЛНР" та призначено покарання у вигляді 4 років 5 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, бойовика з "Оплоту" засудили до восьми років.

 

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