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10 марта, 18:32 • 93576 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101054 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 101441 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114990 просмотра

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Агента "разведки ЛНР" приговорили к сроку за решеткой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. в Луганской области информатора террористической организации "ЛНР" приговорили к лишению свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В отношении гражданина Украины было открыто производство по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

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По данным прокуратуры, установлено, что в течение 2015 года подельник террористов, находясь в городе Кременная, собирал информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины на территории Кременского района, городов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного Луганской области, которую мобильной связью передавал представителям так называемого "разведывательного подразделения Министерства обороны" террористической организации "ЛНР".

Факт передачи указанной информации способствовал представителям террористической организации "ЛНР" в совершении вооруженного сопротивления силам АТО, добавили в прокуратуре.

По результатам судебного рассмотрения информатор террористов признан виновным в содействии деятельности террористической организации "ЛНР", ему назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, боевика с "Оплота" приговорили к восьми годам.

 

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