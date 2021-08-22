Афганістан: семеро людей загинули в натовпі біля аеропорту Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В міжнародному аеропорту Кабула в результаті тисняви загинули ще семеро афганців, підтвердило міністерство оборони Великої Британії, передає Sky News, інформує УНН.
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У заяві йдеться, що "ситуація в аеропорту залишається виключно складною, але робиться все можливе, щоб здійснювати евакуацію якомога безпечніше".
Раніше кореспондент Sky News, що знаходиться на місці подій, повідомив, що перед воротами аеропорту почалася тиснява серед натовпу афганців, які прагнули прорватися в зону вильоту. За його словами, кілька людей були розчавлені в натовпі.
Кореспондент бачив, як з натовпу виносять загорнуті в білу тканину тіла людей.
"Солдати і санітари намагалися надати допомогу зневіреним, зневодненим людям, але для деяких допомога прийшла занадто пізно", - зазначив він.
Додамо
У середу, 17 осіб отримали поранення в тисняві біля воріт в аеропорт. Раніше, щонайменше 12 осіб загинули під час хаосу на злітно-посадковій смузі аеропорту.
Тим часом західні країни продовжують евакуацію з Афганістану людей, що рятуються від талібів. Американські війська за тиждень евакуювали близько 17 тисяч осіб.