Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак з Єгипту через перевірку Державіаслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак Airbus 330 з Шарм-ель-Шейха, який летів на замовлення українського туроператора, через нову перевірки Державіаслужбу. Про це повідомляє туроператор Join UP!, передає УНН.
"Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак типу Airbus 330 авіакомпанії "Air Leisure", який перевозить 330 туристів рейсом KUP 5312 за маршрутом Шарм-ель-Шейх - Харків на замовлення туроператора Join UP! Замість Харкова посадка літака відбудеться в Києві, в аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що літак буде прийнятий аеропорт "Бориспіль" о 19:00.
За словами туроператора, аеропорт "Харків" з 5 червня по 9 липня успішно приймав літаки типу Airbus 330 авіакомпанії "Air Leisure" з аналогічними рейсами в Єгипет.
"Причиною сьогоднішнього рішення аеропорту "Харків" стала додаткова перевірка для підтвердження можливості прийняття літака типу ПС коду 4Е А330 в аеродромі коду 4С Харків, схвалена під час спільної наради з Державіаслужбою України від 09.07.2018 року", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Державіаслужба протягом найближчих 2 днів проведе повну ревізію пасажирських літаків.