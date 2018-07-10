Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет Airbus 330 из Шарм-эль-Шейха, который летел по заказу украинского туроператора, из-за новой проверки Госавиаслужбы. Об этом сообщает туроператор Join UP!, передает УНН.
“Аэропорт „Харьков“ отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании „Air Leisure“, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх — Харьков по заказу туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту „Борисполь“”, — говорится в сообщении.
Ожидается, что самолет будет принят аеропортом “Борисполь” в 19:00.
По словам туроператора, аэропорт “Харьков” с 5 июня по 9 июля успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании “Air Leisure” с аналогичными рейсами в Египет.
“Причиной сегодняшнего решения аэропорта „Харьков“ стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года”, — сказано в сообщении.
Напомним, 3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Госавиаслужба в течение ближайших 2 дней проведет полную ревизию пассажирских самолетов.