Adidas не планує відновлювати діяльність у росії

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“Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в росії призупинена до подальшого розпорядження, це стосується і доставки товарів до росії. Наразі немає планів щодо відновлення діяльності”, — зазначила представник компанії.

Нагадаємо

Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.