Adidas не планує відновлювати діяльність у росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Німецька компанія з виробництва спортивного взуття, одягу та аксесуарів Adidas AG не планує найближчим часом відновлювати комерційну діяльність у росії. Про це повідомляє російське ЗМІ ТАСС із посиланням на представника компанії, передає УНН.
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“Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в росії призупинена до подальшого розпорядження, це стосується і доставки товарів до росії. Наразі немає планів щодо відновлення діяльності”, — зазначила представник компанії.
Нагадаємо
Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.