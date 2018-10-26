АЧС в Україні не вщухає: зафіксовані нові спалахи

З 18 по 23 жовтня на території цих областей зареєстровані два випадки захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.

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Зауважимо, що з початку року на території різних областей України була зафіксовано вже понад 120 випадків АЧС.

Контролери переконують, що тримають ситуацію на контролі, проте ані фермери, ані експерти агросектору із ними не згодні.

В Асоціації тваринників кажуть, що влада бездіє: не затверджується державна стратегія подолання АЧС. Ба більше, в країні навіть відсутній профільний міністр.

Тим часом збитки селян та фермерів через АЧС вже досягли мільйонних позначок і продовжують зростати.

Депутат ВР Сергій Тригубенко, у свою чергу, вважає, що боротися з АЧС Україні заважають нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і відсутність відсутність професійних кадрів.