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АЧС в Украине не утихает: зафиксированы новые вспышки

Киев  •  УНН

 • 8004 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донецкой и Черниговской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 18 по 23 октября на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

“В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС”, — уточнили контролеры.

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Заметим, что с начала года на территории разных областей Украины были зафиксированы уже более 120 случаев АЧС.

Контроллеры утверждают, что держат ситуацию на контроле, однако ни фермеры, ни эксперты агросектора с ними не согласны.

В Ассоциации животноводов говорят, что власть бездействует: не утверждается государственная стратегия преодоления АЧС. Более того, в стране даже отсутствует профильный министр.

Между тем убытки селян и фермеров из-за АЧС уже достигли миллионных отметок и продолжают расти.

Депутат ВР Сергей Тригубенко, в свою очередь, считает, что бороться с АЧС Украины мешают бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и отсутствие отсутствие профессиональных кадров.

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