А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.
Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути у другому читанні законопроект щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги та визначитися щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров'я.
Також серед іншого парламентарі мають намір ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони та визначитися щодо скасування результатів голосування за зміни до законодавства щодо працевлаштування випускників.