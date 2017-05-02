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А.Меркель спробує відновити діалог з В.Путіним – політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель спробує відновити діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для залагодження конфлікту на Донбасі. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Григорій Перепелиця, коментуючи зустріч А.Меркель з В.Путіним у Сочі.

А.Меркель спробує відновити діалог з В.Путіним – політолог

“А.Меркель (Ангела Меркель — канцлер Німеччини — ред.) очікує передвиборча кампанія. І відтак її дуже важливо добитися певної підтримки від своїх виборців. Якщо ми подивимося на позицію А.Меркель, вона була сконцентрована, перш за все, на врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. І це мало би розглядатися як великий її здобуток. Тому вона завжди дотримувалася миротворчої стратегії. Звісно, розуміючи, що це не прихована російська воєнна агресія, але, оскільки був вибраний мінський формат і Німеччина в цьому форматі фактично відігравала ключову роль, то й відповідальність на ній була. І провал мінського процесу буде означати і провал зовнішньої політики А.Меркель”, — вважає експерт.

На думку Г.Перепелиці, канцлер Німеччини хоче відновити діалог з президентом Росії у питанні України.

“У цій ситуації ми бачимо, що Могеріні (Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні — ред.) вже їздила у Кремль, вела переговори. Тепер А.Меркель хоче відновити діалог з В.Путіним, тому що Путін фактично виставив їм ультиматум, проігнорував фактично всі ці формати: нормандський, мінський. І зайняв позицію очікування: які дії будуть далі. Він чітко продемонстрував, що не збирається міняти своєї політики, не збирається припиняти війну на Донбасі. І в нього виграшна позиція в цьому, тому що ніхто не може його зупинити”, — зазначив політолог.

Г.Перепелиця переконаний, що рано чи пізно Захід “повернеться до політики вмовляння, умиротворення, пошуку діалогу з Росією”.

“Не випадково В.Путін очікував виборів як у Франції, так і Німеччині, так само як він очікував виборів і перемоги Д.Трампа у США. Тобто, Путін зайняв позицію спостереження зі стратегічної висоти, оскільки на сьогодні він є непохитним. А в усіх виборча кампанія. Хоча у В.Путіна перевибори у 2018 році, але він абсолютно упевнений на продовженні своєї каденції, і він це закріпив зміною до законодавства. Тому в Росії у нього позиції надзвичайно стабільні, тоді як у А.Меркель, європейських політиків ці позиції дуже хиткі. Таким чином В.Путін вибудовує свою позицію з точки зору “сильного”, Захід — точки зору “невпевненості в ситуації”, — зауважив він.

Політолог вважає, що у цій ситуації Україні не варто чогось особливого очікувати, адже європейські політики “знову звертаються до політики примирення, діалогу для того, щоб, перш за все, себе забезпечити на цій передвиборчій кампанії”.

“Будуть пошуки якогось спільного знаменника для того, щоб якимось чином залагодити цей конфлікт на Донбасі і відновити діалог з Росією”, — прокоментував зустріч А.Меркель з В.Путіним політолог Григорій Перепелиця.

Нагадаємо, В.Путін і А.Меркель під час зустрічі в Сочі обговорять ситуацію в Україні.

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