А.Меркель попытается возобновить диалог с В.Путиным - политолог

"А.Меркель (Ангела Меркель - канцлер Германии - ред.) ожидает предвыборная кампания. И потому ей очень важно добиться определенной поддержки от своих избирателей. Если мы посмотрим на позицию А.Меркель, она была сконцентрирована, прежде всего, на урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. И это должно было рассматриваться как большое ее достижение. Поэтому она всегда придерживалась миротворческой стратегии. Конечно, понимая, что это не скрытая российская военная агрессия, но, поскольку был избран минский формат и Германия в этом формате фактически играла ключевую роль, то и ответственность на ней была. И провал минского процесса будет означать и провал внешней политики Меркель", - считает эксперт.

По мнению Г.Перепелицы, канцлер Германии хочет возобновить диалог с президентом России в вопросе Украины.

"В этой ситуации мы видим, что Могерини (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини - ред.) уже ездила в Кремль, вела переговоры. Теперь А.Меркель хочет возобновить диалог с В.Путиным, потому что Путин фактически выставил им ультиматум, проигнорировал практически все эти форматы: нормандский, минский. И занял выжидательную позицию: какие действия будут дальше. Он четко продемонстрировал, что не собирается менять своей политики, не собирается прекращать войну на Донбассе. И у него выигрышная позиция в этом, потому что никто не может его остановить", - отметил политолог.

Г.Перепелица убежден, что рано или поздно Запад "вернется к политике уговоров, умиротворение, поиска диалога с Россией".

"Не случайно В.Путин ожидал выборов как во Франции, так и Германии, так же как он ожидал выборов и победы Д.Трампа в США. То есть, Путин занял позицию наблюдения со стратегической высоты, поскольку на сегодня он непреклонен. А во всех избирательная кампания. Хотя у В.Путина перевыборы в 2018 году, но он абсолютно уверен в продолжении своей каденции, и он это закрепил изменением законодательства. Поэтому в России у него позиции чрезвычайно стабильны, тогда как в А.Меркель, европейских политиков эти позиции очень шатки. Таким образом В.Путин выстраивает свою позицию с точки зрения "сильного", Запад - точки зрения "неуверенности в ситуации", - отметил он.

Политолог считает, что в этой ситуации Украине не стоит чего-то особенного ожидать, ведь европейские политики "вновь обращаются к политике примирения, диалога для того, чтобы, прежде всего, себя обеспечить на этой предвыборной кампании".

"Будут поиски какого-то общему знаменателю для того, чтобы каким-то образом уладить этот конфликт на Донбассе и возобновить диалог с Россией", - прокомментировал встречу А.Меркель с В.Путиным политолог Григорий Перепелица.

Напомним, В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине.