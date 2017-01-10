А.Гук: заяви МОЗ про запровадження страхової медицини не підкріплені реальними кроками

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Київ • УНН

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Голова Ради громадської організації “Асоціація медиків Революції гідності” наголосив, що методики розрахунку вартості мед послуг є і варто лише почати роботу у цьому напрямку

КИЇВ. 10 січня. УНН. Заяви Міністерства охорони здоров’я України щодо запровадження в Україні страхової медицини не мають нічого спільного з реальністю, адже не було зроблено низку першочергових кроків, які дали б підстави запроваджувати цю систему в Україні. Про це у коментарі УНН сказав нейрохірург, кандидат медичних наук, голова Ради громадської організації “Асоціація медиків Революції гідності” Андрій Гук.

“Для того, щоб в Україні з’явилося загальнообов’язкове медичне страхування, МОЗу потрібно зробити низку поступових кроків, які на сьогодні не зроблені... Ми платимо податки, вони йдуть у загальний бюджет і із загального бюджету ми отримуємо безоплатну медичну допомогу. Але не прийняті підзаконні акти, які б регулювали надання безплатної медичної допомоги. Є постанова Кабміну від 2002 року за підписом Кінаха, яка називається „Про програму надання безоплатної медичної допомоги“ в якій визначено, що центральним органом виконавчої влади мають бути розроблені методичні рекомендації щодо вироблення вартості безоплатної медичної допомоги (скільки коштує лікування в стаціонарі, скільки коштує лікування в амбулаторії і т.д.), але цього не зроблено. І мають бути визначені обсяги надання безоплатної медичної допомоги.

Тобто, в нас немає визначеного ні обсягу цієї медичної допомоги, ні вартості надання медичної допомоги. Хоча б оці два пункти потрібно зробити, тоді ми зможемо говорити про можливість введення медичного страхування”, — пояснив фахівець.

Також А.Гук додав, що має бути ухвалений закон про обов’язкове медичне страхування.

“Цього всього не зроблено і те, що каже МОЗ, - просто піар, який не має жодного стосунку до реалій”, — сказав лікар.

Він наголосив, що методики розрахунку вартості мед послуг є і варто лише почати роботу у цьому напрямку.

“Плюс потрібне відповідне фінансування. Для цього потрібно щонайменше 6% від ВВП (витрачати на медичну сферу — ред.), а зараз ми маємо близько 3%. Це все потрібно економічно розумно прорахувати, а на сьогодні ще нічого не пораховано”, — зауважив він.

А.Гук наголосив, що в України є шанс перейти до страхової медицини. В основі цього повинно бути економічне обґрунтування, а прикладами країни в яких функціонують різні системи можуть бути наші найближчі сусіди, такі як Румунія чи Польща.

“Нам не потрібно рівнятися на Америку чи Канаду. Це дійсно багаті країни в яких стабільна економіка. І вони можуть собі дозволити розширяти медичне страхування. Нас потрібно хоча б елементарно необхідні речі запроваджувати, для початку. І тут має бути серйозна співпраця лікарів, пацієнтів і держави. Окрім того, потрібно займатися профілактикою і в тому числі само профілактикою”, — резюмував лікар.

Як повідомляв УНН, 30 листопада, уряд схвалив концепцію охорони здоров’я. Згідно якої з 2017 року в Україні мала б запрацювати страхова медицина.

Водночас, за словами народного депутата, члена комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олега Мусія профільне міністерство не внесло до парламенту жодного законопроекту, який би стосувався запровадження в Україні страхової медицини.

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