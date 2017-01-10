А.Гук: заявления Минздрава о введении страховой медицины не подкреплены реальными шагами

КИЕВ. 10 января. УНН. Заявления Министерства здравоохранения Украины о введении в Украине страховой медицины не имеют ничего общего с реальностью, ведь не было сделано ряд первоочередных шагов, которые дали бы основания вводить эту систему в Украине. Об этом в комментарии УНН сказал нейрохирург, кандидат медицинских наук, председатель Совета общественной организации "Ассоциация медиков Революции достоинства" Андрей Гук.

"Для того, чтобы в Украине появилось общеобязательное медицинское страхование, Минздраву нужно сделать ряд постепенных шагов, которые на сегодняшний день не сделаны ... Мы платим налоги, они идут в общий бюджет и из общего бюджета мы получаем бесплатную медицинскую помощь. Но не приняты подзаконные акты, которые бы регулировали предоставления бесплатной медицинской помощи. Есть постановление Кабмина от 2002 года за подписью Кинаха, которое называется "О программе оказания бесплатной медицинской помощи", в которой определено, что центральным органом исполнительной власти должны быть разработаны методические рекомендации по выработке стоимости бесплатной медицинской помощи (сколько стоит лечение в стационаре, сколько стоит лечение в амбулатории и т.д.), но это не сделано. И должны быть определены объемы предоставления бесплатной медицинской помощи.

То есть, у нас нет определенного ни объема этой медицинской помощи, ни стоимости оказания медицинской помощи. Хотя бы эти два пункта нужно сделать, тогда мы сможем говорить о возможности введения медицинского страхования ", - пояснил специалист.

Также А.Гук добавил, что должен быть принят закон об обязательном медицинском страховании.

"Этого всего не сделано и то, что говорит МЗ - просто пиар, который не имеет никакого отношения к реалиям", - сказал врач.

Он отметил, что методики расчета стоимости медицинских услуг есть и стоит только начать работу в этом направлении.

"Плюс нужно соответствующее финансирование. Для этого нужно не менее 6% от ВВП (тратить на медицинскую сферу - ред.), А сейчас мы имеем около 3%. Это все нужно экономически разумно просчитать, а сегодня еще ничего не посчитано ", - отметил он.

А.Гук подчеркнул, что у Украины есть шанс перейти к страховой медицине. В основе этого должно быть экономическое обоснование, а примерами страны в которых функционируют различные системы могут быть наши ближайшие соседи, такие как Румыния или Польша.

"Нам не нужно равняться на Америку или Канаду. Это действительно богатые страны в которых стабильная экономика. И они могут себе позволить расширять медицинское страхование. Нам нужно хотя бы элементарно необходимые вещи вводить, для начала. И здесь предстоит серьезное сотрудничество врачей, пациентов и государства. Кроме того, нужно заниматься профилактикой и в том числе самопрофилактикой ", - резюмировал врач.

Как сообщал УНН, 30 ноября, правительство одобрило концепцию здравоохранения. Согласно которой с 2017 года в Украине должна заработать страховая медицина.

В то же время, по словам народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олега Мусия профильное министерство не внесло в парламент ни одного законопроекта, который бы касался введения в Украине страховой медицины.