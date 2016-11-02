А.Аваков: створення муніципальної пожежної охорони стартує в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в рамках реформування системи ДСНС створюється муніципальна пожежна охорона, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Зокрема, наступного року у Дніпрі планується створити три сучасні пожежні депо, які будуть фінансуватися з місцевого бюджету. У цих підрозділах працюватимуть професійні вогнеборці, які підсилюватимуться добровольцями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для реалізації цих завдань рятувальники вже налагодили співпрацю з місцевими органами влади та громадянами і спільно розпочали роботу щодо розширення мережі місцевої пожежної охорони та залучення добровольців-вогнеборців для гарантування пожежної безпеки.