А.Аваков: создание муниципальной пожарной охраны стартует в Украине

"В частности, в следующем году в Днепре планируется создать три современных пожарных депо, которые будут финансироваться из местного бюджета. В этих подразделениях будут работать профессиональные пожарные, которые усиливаются добровольцами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для реализации этих задач спасатели уже наладили сотрудничество с местными органами власти и гражданами и совместно начали работу по расширению сети местной пожарной охраны и привлечению добровольцев-пожарных для обеспечения пожарной безопасности.