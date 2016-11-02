А.Аваков: создание муниципальной пожарной охраны стартует в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в рамках реформирования системы ГосЧС создается муниципальная пожарная охрана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"В частности, в следующем году в Днепре планируется создать три современных пожарных депо, которые будут финансироваться из местного бюджета. В этих подразделениях будут работать профессиональные пожарные, которые усиливаются добровольцами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для реализации этих задач спасатели уже наладили сотрудничество с местными органами власти и гражданами и совместно начали работу по расширению сети местной пожарной охраны и привлечению добровольцев-пожарных для обеспечения пожарной безопасности.