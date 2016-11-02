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15 марта, 19:03 • 113811 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162593 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135554 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128230 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111674 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104865 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101012 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Аваков: создание муниципальной пожарной охраны стартует в Украине

А.Аваков: создание муниципальной пожарной охраны стартует в Украине

Киев • УНН

 • 11742 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в рамках реформирования системы ГосЧС создается муниципальная пожарная охрана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

"В частности, в следующем году в Днепре планируется создать три современных пожарных депо, которые будут финансироваться из местного бюджета. В этих подразделениях будут работать профессиональные пожарные, которые усиливаются добровольцами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для реализации этих задач спасатели уже наладили сотрудничество с местными органами власти и гражданами и совместно начали работу по расширению сети местной пожарной охраны и привлечению добровольцев-пожарных для обеспечения пожарной безопасности.

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