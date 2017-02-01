А.Аваков обговорив з головою Червоного Хреста ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з главою місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста Аланом Ешліманном. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Метою зустрічі стало різке загострення ситуації у Авдіївці. Зокрема глава місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста Алан Ешліманн повідомив, що Комітет вже направив до міста гуманітарний конвой з речами першої необхідності.
“Ми тісно співпрацюємо з управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Краматорську. Вдячні їм за професійну роботу та забезпечення генераторами”, — зазначив А.Ешліманн.
Окрім цього, сторони домовилися про активізацію співробітництва. Зокрема, представники МКЧХ надаватимуть допомогу у доставці ДНК-проб із зони бойових дій до Експертного центру МВС для подальшої експертизи та ідентифікації.
Також обговорили співробітництво у питанні організації тренінгів для підрозділів поліції, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які несуть службу поблизу зони конфлікту.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
Таокж нагадаємо, що Конвой Червоного Хреста привіз у Авдіївку ковдри, матраци і свічки.