А.Аваков обсудил с главой Красного Креста ситуацию в Авдеевке

Целью встречи стало резкое обострение ситуации в Авдеевке. В частности, глава миссии Международного Комитета Красного Креста Алан Эшлиманн сообщил, что Комитет уже направил в город гуманитарный конвой с вещами первой необходимости.

"Мы тесно сотрудничаем с управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Краматорске. Благодарны им за профессиональную работу и обеспечение генераторами", - отметил А.Эшлиманн.

Кроме этого, стороны договорились об активизации сотрудничества. В частности, представители МККК будут оказывать помощь в доставке ДНК-проб из зоны боевых действий в Экспертный центр МВД для дальнейшей экспертизы и идентификации.

Также обсудили сотрудничество в вопросе организации тренингов для подразделений полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые несут службу вблизи зоны конфликта.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

Также напомним, что конвой Красного Креста привез в Авдеевку одеяла, матрасы и свечи.