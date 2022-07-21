500 млн євро: Боррель повідомив про новий транш допомоги ЄС для підтримки ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Євросоюз виділив 500 млн євро для подальшої підтримки українських військових. Про це у Twitter написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає УНН.
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Боррель зазначив, що 20 липня брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України Рамштайн-4.
"Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – заявив він.
Доповнення
Рада ЄС погодила п'ятий транш військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів євро, довівши загальний обсяг такох допомоги до 2,5 млрд євро.