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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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500 млн євро: Боррель повідомив про новий транш допомоги ЄС для підтримки ЗСУ

500 млн євро: Боррель повідомив про новий транш допомоги ЄС для підтримки ЗСУ

Київ • УНН

 • 178116 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Євросоюз виділив 500 млн євро для подальшої підтримки українських військових. Про це у Twitter написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає УНН.

Цитата

Боррель зазначив, що 20 липня брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України Рамштайн-4.

"Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – заявив він.

Доповнення 

Рада ЄС погодила п'ятий транш військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів євро, довівши загальний обсяг такох допомоги до 2,5 млрд євро.

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