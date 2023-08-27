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28 серпня: День краватки-метелика, Міжнародний день читання коміксів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні, 28 серпня, відзначається День краватки-метелика. Неофіційна подія, присвячена модному чоловічому аксесуару, була започаткована у 2007 році, пише УНН.

Тривалий час вважалося, що батьківщиною краватки-метелика є Франція. Насправді, ж фактично, французи запозичили ідею цього аксесуару у хорватських солдат.
Під час Тридцятирічної війни у них з’явилася мода зав’язувати на шиї хустку, аби фіксувати комір сорочки.

Ця ідея припала до душі французьким чоловікам. У 18-му столітті хустка трансформувалась у краватку-метелик, а згодом і у класичну краватку.

При цьому, деякі історики моди вважають, що ці два аксесуари виникли практично одночасно. Просто, краватка-метелик, спершу була більш популярною.

Також 28 серпня. відзначається Міжнародний день читання коміксів. Його ініціаторами у 2010 році стали Сара Мореан та Брайан Хітер, які хотіли повернути популярність коміксам, які банато в чому вплинули на кінематограф, індустрію розваг, і не тільки.

Дату святкування обрали не випадково — саме 28 серпня 1917 року народився Джек Кірбі, який є автором і співавтором таких класичних героїв коміксів як Капітан Америка. Халк, Люди Х, Фантастична четвірка, і багатьох інших.

Ще сьогодні відзначається Всесвітній день обізнаності про синдром Тернера.
Це рідкісне генетичне, притаманне виключно жінкам, захворювання, вперше у 1938 році описав лікар Генрі Тернер.

Синдром Тернера характеризується нижчим зростом, ніж середній, опухлими руками або ногами, широкою шиєю та безпліддям.

Іменини 28 серпня святкують Марія, Василь, Максим, Олександр.

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