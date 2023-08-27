28 августа: День галстука-бабочки, Международный день чтения комиксов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня, 28 августа, отмечается День галстука-бабочки. Неофициальное событие, посвященное модному мужскому аксессуару, было основано в 2007 году, пишет УНН.
Долгое время считалось, что родиной галстука-бабочки является Франция. На самом деле, же фактически, французы позаимствовали идею этого аксессуара у хорватских солдат.
Во время Тридцатилетней войны у них появилась мода завязывать на шее платок, чтобы фиксировать воротник рубашки.
Эта идея пришлась по душе французским мужчинам. В 18-м веке платок трансформировался в галстук-бабочку, а впоследствии и в классический галстук.
При этом, некоторые историки моды считают, что эти два аксессуара возникли практически одновременно. Просто, галстук-бабочка, сперва был более популярным.
Также 28 августа. отмечается Международный день чтения комиксов. Его инициаторами в 2010 году стали Сара Мореан и Брайан Хитер, которые хотели вернуть популярность комиксам, которые во многом повлияли на кинематограф, индустрию развлечений, и не только.
Дату празднования выбрали не случайно — именно 28 августа 1917 года родился Джек Кирби, который является автором и соавтором таких классических героев комиксов как Капитан Америка. Халк, Люди Х, Фантастическая четверка, и многих других.
Еще сегодня отмечается Всемирный день осведомленности о синдроме Тернера.
Это редкое генетическое, присущее исключительно женщинам, заболевание, впервые в 1938 году описал врач Генри Тернер.
Синдром Тернера характеризуется более низким ростом, чем средний, опухшими руками или ногами, широкой шеей и бесплодием.
Именины 28 августа празднуют Мария, Василий, Максим, Александр.