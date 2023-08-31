263 населені пункти досі без світла через негоду - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Через негоду знеструмлено близько 100 тисяч споживачів у кількох областях. Ведуться інтенсивні ремонтні роботи, як там, де причиною знеструмлення стала стихія, так і там, де війна. До мережі після ремонту під'єднано енергоблок ТЕС потужністю 190 МВт. Про ситуацію в енергосистемі станом на сьогодні розповіло профільне відомство в Telegram, передає УНН.
Генерація
Після завершення капітального ремонту підключено до мережі енергоблок на одній з ТЕС робочою потужністю 190 МВт. Загалом вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт. Це понад 60% від загальної кількості.
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Наслідки негоди
Країною продовжує рухатися потужний грозовий фронт зі шквальним вітром, через що у західних та центральних областях знеструмлено близько 100 тисяч споживачів у 263 населених пунктах. Більшість - на Львівщині, де світла чекають більше 77 тисяч людей у 152 населених пунктах. Енергетики ведуть інтенсивні ремонтні роботи.
Ситуація у прифронтових областях
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через нічний обстріл пошкоджено мережі у Покровському районі Дніпропетровської області. Без світла близько 200 споживачів у селищах поблизу Нікополя. Станом на ранок ремонтні роботи ведуться з дозволу ДСНС.
Також через нещодавній обстріл була пошкоджена повітряна лінія 10 кВ і знеструмлювався один населений пункт поблизу Одеси. Наразі ремонтні роботи завершено, споживачів заживлено.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні минулої доби відновили 1,5 кілометра кабельної мережі 6 кВ та заживили кілька багатоповерхівок у мікрорайоні Острів, які були знеструмлені після підтоплення. Без світла у місті залишаються близько 9,7 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
Ситуація на ЗАЕС
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,07 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт та імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 058,00 МВт*год. Експорт відсутній.