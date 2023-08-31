263 населенных пункта до сих пор без света из-за непогоды - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Из-за непогоды обесточены около 100 тысяч потребителей в нескольких областях. Ведутся интенсивные ремонтные работы, как там, где причиной обесточивания стала стихия, так и там, где война. К сети после ремонта подключен энергоблок ТЭС мощностью 190 МВт. О ситуации в энергосистеме по состоянию на сегодня рассказало профильное ведомство в Telegram, передает УНН.
Генерация
После завершения капитального ремонта подключен к сети энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт. Всего уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тысячи МВт. Это более 60% от общего количества.
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.
Последствия непогоды
По стране продолжает двигаться мощный грозовой фронт со шквальным ветром, из-за чего в западных и центральных областях обесточены около 100 тысяч потребителей в 263 населенных пунктах. Большинство - на Львовщине, где света ждут более 77 тысяч человек в 152 населенных пунктах. Энергетики ведут интенсивные ремонтные работы.
Ситуация в прифронтовых областях
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за ночного обстрела повреждены сети в Покровском районе Днепропетровской области. Без света около 200 потребителей в поселках вблизи Никополя. По состоянию на утро ремонтные работы ведутся с разрешения ГСЧС.
Также из-за недавнего обстрела была повреждена воздушная линия 10 кВ и обесточивался один населенный пункт вблизи Одессы. В настоящее время ремонтные работы завершены, потребители запитаны.
Остается также обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки восстановили 1,5 километра кабельной сети 6 кВ и запитали несколько многоэтажек в микрорайоне Остров, которые были обесточены после подтопления. Без света в городе остаются около 9,7 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на ЗАЭС
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,07 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт и импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 2 058,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.