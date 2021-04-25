25 квітня: день Дочки та день боротьби проти малярії

Свята

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу, організаціях, та в мережі Інтернет, відзначається Міжнародний День ДНК. Ним відмічається день у 1953, коли Джеймс Вотсон, Френсіс Крік, Моріс Вілкінс, Розалінд Франклін та колеги опублікували статті в науковому журналі “Nature”, в яких описали структуру ДНК.

ДНК — це дезоксирибонуклеїнова кислота. Саме в ДНК зберігається наша генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для встановлення родинних зв’язків. Відкриття спіралі ДНК стало для науки революційним. Завдяки виявленню ДНК був розкритий код спадковості, ідентифікований генетичний ризик, розпочато формування запрограмованих властивостей організму, здійснюється оздоровлення спадковості, створюються технології генної інженерії.

Сьогодні, зокрема, відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії. Щорічно 25 квітня, починаючи з 2008 року ця дата є днем, коли світ приділяє увагу питання боротьби з малярією. У травні 2007 року на 60-й сесії ВООЗ він був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров’я і Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ).

Мета проведення Міжнародного дня боротьби проти малярії — роз’яснення того, що малярія виліковна, пояснення громадськості необхідності профілактичних заходів, залучення уваги як експертів, так і науково-дослідних і навчальних інститутів, компаній та фондів до пошуку варіантів розв’язання цієї проблеми.

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За даними ВООЗ, малярія продовжує загрожувати 40% населення світу. Щорічно малярією захворює більш 500 мільйонів чоловік, а більш одного мільйона чоловік помирає від цієї хвороби. Найважчий тягар малярії лежить на країнах Африки на південь від Сахари, але хвороба також вражає людей в Азії, Латинській Америці, Близькому Сході і навіть в деяких частинах Європи.

День дочки Україна відзначає 25 квітня. Це, як і інші сьогоднішні свята, не є державним святом в Україні, тому додатковий вихідний цього дня не передбачається. Втім, День дочки цього року припадає на неділю, а отже у сімей буде прекрасна можливість провести свято весело в колі сім’ї, не відволікаючись на питання роботи.

День доньки — це свято у колі сім’ї, коли свою любов до дівчинки можуть зайвий раз проявити її батьки. Це, в першу чергу, свято любові, тепла і турботи.

Релігійні свята

Сьогодні, 25 квітня, православні християни вшановують пам’ять святого Василя Парійського. Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

Віряни часто до нього приходили і називали Василя справжнім “пастирем Христового стада”. У той час — у VIII столітті — Василь був відомий як єпископ міста Парії. І коли в суспільстві панувала іконоборча діяльність, святий заступався за послідовників Христової віри, а також захищав ікони, хоча за наказом їх треба було знищити. Через це він зазнав велику кількість мук і переслідувань, пережив злидні і голод.

Іменини

19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк.