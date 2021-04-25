25 апреля: день Дочери и день борьбы против малярии

Праздники

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира, организациях, и в сети Интернет, отмечается Международный День ДНК. Им отмечается день в 1953, когда Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс, Розалинд Франклин и коллеги опубликовали статьи в научном журнале “Nature”, в которых описали структуру ДНК.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК сохраняется наша генетическая информация, и именно этот тест является одним из самых популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря выявлению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровления наследственности, создаются технологии генной инженерии.

Сегодня, в частности, отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Ежегодно 25 апреля, начиная с 2008 года эта дата является днем, когда мир уделяет внимание вопросу борьбы с малярией. В мае 2007 года на 60-й сессии ВОЗ он был установлен совместно с Всемирной ассамблеей по здравоохранению и Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Цель проведения Международного дня борьбы против малярии — разъяснение того, что малярия излечима, объяснения общественности необходимости профилактических мероприятий, привлечения внимания как экспертов, так и научно-исследовательских и учебных институтов, компаний и фондов к поиску вариантов решения этой проблемы.

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По данным ВОЗ, малярия продолжает угрожать 40% населения мира. Ежегодно малярией заболевает более 500 млн человек, а более одного миллиона человек умирает от этой болезни. Самое тяжелое бремя малярии лежит на Африке к югу от Сахары, но болезнь также поражает людей в Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке и даже в некоторых частях Европы.

День дочери в Украине отмечают 25 апреля. Этот, как и другие сегодняшние праздники, не является государственным праздником в Украине, поэтому дополнительный выходной в этот день не предвидится. Впрочем, День дочери этом году приходится на воскресенье, а значит у семей будет прекрасная возможность провести праздник весело в кругу семьи, не отвлекаясь на вопросы работы.

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители. Это, в первую очередь, праздник любви, тепла и заботы.

Религиозные праздники

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают день святого Василия Парийского. Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим “пастырем Христова стада”. В то время — в VIII веке — Василий был известен как епископ города Парии. И когда в обществе царила иконоборческая деятельность, святой заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их надо было уничтожить. Из-за этого он получил большое количество мучений и преследований, пережил нищету и голод.

Именины

19 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Давид, Иван, Исаак, Ярослав, Марк.