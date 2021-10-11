23-24 жовтня на "Металісті" фестивалем відзначать відкриття оновленої Академії футболу

Деталі

За рахунок інвестицій Олександра Ярославського, президента ФК "Металіст" і групи DCH, тут побудовані 14 нових ігрових полів за найбільш передовим технологіям. "Тепер майбутні зірки харківського і українського футболу мають можливість грати і тренуватися на полях останнього покоління від фірми Desso Sports Systems", - повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст".

Офіційна програма відкриття академії і дводенний календар подій оприлюднені на офіційному клубному сайті ФК "Металіст".

З 10 ранку в суботу 23 жовтня поруч з територією Академії стартує міський фестиваль вуличної їжі, а на 11:00 запланована церемонія урочистого відкриття.

Центральними елементами святкування стануть футбольні поєдинки, в яких вихованці харківської футбольної академії "Металіст" покажуть свою майстерність. О 12:00 на матч проти сумської "Барси" вийдуть футболісти 2006-го року народження (U-16), а о 14:00 - 2008-го (U-14). Обидва матчі пройдуть в рамках 9-го туру Еліт-ліги сезону 2021/2022. Нагадаємо, що днями харків'яни здобули 4 перемоги з 4-х над однолітками з київського "Арсеналу".

У неділю 24 жовтня з 10:00 біля Академії продовжиться фестиваль вуличної їжі, а о 18:45 дводенне святкування відкриття відродженої академії завершиться матчем 15-го туру Першої ліги - харківський "Металіст" на рідній домашній арені прийме хмельницьке "Поділля".

Напередодні відкриття Академії ФК "Металіст" також презентував відео-огляди та фоторепортаж про те, як виглядають після капітального ремонту 3-й і 4-й поверхи VIP-прибудови на Західній трибуні стадіону.