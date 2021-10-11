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23-24 октября на “Металлисте” фестивалем отметят открытие обновленной Академии футбола

23-24 октября на “Металлисте” фестивалем отметят открытие обновленной Академии футбола

Киев  •  УНН

 • 15892 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. На выходные дни 23-24 октября запланировано торжественное открытие Академии футбола “Металлист” — еще одного частно-городского проекта по восстановлению футбольной инфраструктуры Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Металлист”, передает УНН.

Детали

За счет инвестиций Александра Ярославского, президента ФК “Металлист” и группы DCH, здесь построены 14 новых игровых полей по наиболее передовым технологиям. “Теперь будущие звёзды харьковского и украинского футбола имеют возможность играть и тренироваться на полях последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems”, — сообщает официальный сайт ФК “Металлист”.

Официальная программа открытия академии и двухдневный календарь событий обнародованы на официальном клубном сайте ФК “Металлист”.

С 10 утра в субботу 23 октября рядом с территорией Академии стартует городской фестиваль уличной еды, а на 11:00 запланирована церемония торжественного открытия.

Центральными элементами празднования станут футбольные поединки, в которых воспитанники харьковской футбольной академии “Металлист” покажут свое мастерство. В 12:00 на матч против сумской “Барсы” выйдут футболисты 2006-го года рождения (U-16), а в 14:00 — 2008-го (U-14). Оба матча пройдут в рамках 9-го тура Элит-лиги сезона 2021/2022. Напомним, что на днях харьковчане одержали 4 победы из 4-х над одногодками из киевского “Арсенала”.

В воскресенье 24 октября с 10:00 возле Академии продолжится фестиваль уличной еды, а в 18:45 двухдневное празднование открытия возрожденной академии завершится матчем 15-го тура Первой лиги — харьковский “Металлист” на родной домашней арене примет хмельницкое “Подолье”.

Накануне открытия Академии ФК “Металлист” также презентовал видео-обзоры и фоторепортаж о том, как выглядят после капитального ремонта 3-й и 4-й этажи VIP-пристройки на Западной трибуне стадиона.

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