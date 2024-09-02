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18-й рік «Дорога добра» від WOG об’єднає українців, щоб рятувати дитячі життя

18-й рік «Дорога добра» від WOG об’єднає українців, щоб рятувати дитячі життя

Київ • УНН

 • 117549 перегляди

Мета цьогорічного проєкту - зібрати 3,6 млн грн на обладнання для лікарень, де рятують дітей, які постраждали від війни.

2 вересня розпочався щорічний благодійний проєкт WOG "Дорога добра". На всіх АЗК мережі з`явився його традиційний атрибут – благодійні фіолетові горнятка з єдинорогом. Їхня вартість – 5 грн. Смакуючи з них улюблені напої, ви робите внесок у збереження життів діток, які постраждали внаслідок ворожих атак.

Благодійним партнером "Дороги добра" є громадська організація "Фонд Маша", амбасадором – Маша Єфросиніна.  

Мета проєкту – зібрати 3,6 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень, де рятують дітей, які постраждали від війни. 

Обирайте для напоїв фіолетові горнятка – долучайтеся до когорти благодійників "Дороги добра"!

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: "Дорога добра" - проєкт, який майже два десятиліття об`єднує бізнес, фонди, відомих людей та українців задля порятунку дитячих життів. Якщо до повномасштабної війни це була системна підтримка медичних закладів, що спеціалізуються на лікуванні малечі зі серцевими хворобами, то впродовж останніх трьох років ми сфокусовані на підтримці лікарень, де рятують діток із пораненнями, які вони отримали внаслідок великої війни. Цей фокус близький нашим партнерам та гостям АЗК, які активно підтримували ініціативу в попередні роки. Будемо раді бачити кожного, хто заїжджатиме на наші заправки за напоями у фіолетових горнятках. Всі кошти з їхнього продажу будуть спрямовані до "Фонду Маша" для закупівлі вкрай необхідного обладнання для порятунку діток". 

Цьогоріч в межах проєкту планується закупити апарат штучної вентиляції легень для Харківської обласної клінічної лікарні, апарат ультразвукової діагностики для Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Частина коштів спрямується на закупівлю медичного обладнання для облаштування операційного відділення Львівського територіального медичного об`єднання "Багатофункціональна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги". Лікарі цих закладів ледь не щодня оперують діток, які отримали поранення внаслідок бойових дій. 

Маша Єфросиніна, співорганізатор та амбасадор проєкту "Дорога добра": "За офіційними даними ювенальних прокурорів, із початку повномасштабної війни від російської агресії постраждало понад 2000 дітей. Найбільша кількість поранених з різним ступенем важкості в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Київській та Запорізькій областях. Допомогти врятувати їхні життя – одна з найбільших місій суспільства, яке прагне мати майбутнє. Сподіваюся, вам вона так само близька, як і мені. Під обстрілами сьогодні вся Україна. Підготуватися до чергових підступних дій ворога неможливо. Тому сьогодні кожна лікарня в країні рятує дітей із  осколковими та мінно-вибуховими травмами. Я вшосте долучаюся до проєкту як співорганізатор та амбасадор. Долучайтесь і ви. Вірю, що допомагати рятувати дитячі життя – наша спільна мета. А кава й чай у фіолетових горнятках, до речі, значно смачніші, оскільки мають присмак добра!"

"Дорога добра" – це проєкт з історією, який мережа АЗК WOG реалізовує вісімнадцятий рік поспіль. Фіолетове горнятко стало не просто його символом, а дієвим інструментом допомоги та свідченням того, як кожне горнятко кави чи чаю рятує. Щороку сотні тисяч благодійників долучаються до ініціативи. Завдяки їм вдалося допомогти з обладнанням майже 40 лікарням. Це дало можливість лікарям урятувати тисячі діток.

А ще – цей проєк формує культуру благодійності. На ньому виросло ціле покоління українців. У дитинстві батьки привозили їх на АЗК, щоб пригостити улюбленими напоями із фіолетових горняток із єдинорогом і допомогти врятувати дитячі життя. Сьогодні ж вони приїжджають до нас зі своїми дітками. Минули роки, та мета візиту залишається незмінною – зробити свій внесок у важливу справу. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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