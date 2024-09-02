18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября начался ежегодный благотворительный проект WOG "Дорога добра". На всех АЗК сети появился его традиционный атрибут - благотворительные фиолетовые чашки с единорогом. Их стоимость - 5 грн. Наслаждаясь любимым напитком из такой чашки, вы делаете вклад в сохранение жизней детей, пострадавших в результате вражеских атак.

Благотворительным партнером "Дороги добра" является общественная организация "Фонд Маша", амбассадором - Маша Ефросинина.

Цель проекта - собрать 3,6 млн грн на закупку оборудования для больниц, где спасают детей, пострадавших от войны.

Выбирайте для напитков фиолетовые чашки - присоединяйтесь к когорте благотворителей "Дороги добра"!

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG: "Дорога добра" - проект, который почти два десятилетия объединяет бизнес, фонды, известных людей и украинцев для спасения детских жизней. Если до полномасштабной войны это была системная поддержка медицинских учреждений, специализирующихся на лечении детей с сердечными болезнями, то в течение последних трех лет мы сфокусированы на поддержке больниц, где спасают детей с ранениями, которые они получили в результате большой войны. Этот фокус близок нашим партнерам и гостям АЗК, которые активно поддерживали инициативу в предыдущие годы. Будем рады видеть каждого, кто будет заезжать на наши заправки за напитками в фиолетовых чашках. Все средства от их продажи будут направлены в "Фонд Маша" для закупки крайне необходимого оборудования для спасения деток".

В этом году в рамках проекта планируется закупить аппарат искусственной вентиляции легких для Харьковской областной клинической больницы, аппарат ультразвуковой диагностики для Херсонской детской областной клинической больницы. Часть средств пойдет на закупку медицинского оборудования для обустройства операционного отделения Львовского территориального медицинского объединения "Многофункциональная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи". Врачи этих учреждений чуть ли не ежедневно оперируют детей, которые получили ранения в результате боевых действий.

Маша Ефросинина, соорганизатор и амбассадор проекта "Дорога добра": "По официальным данным ювенальных прокуроров, с начала полномасштабной войны от российской агрессии пострадало более 2000 детей. Наибольшее количество раненых с разной степенью тяжести в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Киевской и Запорожской областях. Помочь спасти их жизни - одна из самых больших миссий общества, которое стремится иметь будущее. Надеюсь, вам она так же близка, как и мне. Под обстрелами сегодня вся Украина. Подготовиться к очередным коварным действиям врага невозможно. Поэтому сегодня каждая больница в стране спасает детей с осколочными и минно-взрывными травмами. Я в шестой раз присоединяюсь к проекту как соорганизатор и амбассадор. Присоединяйтесь и вы. Верю, что помогать спасать детские жизни – наша общая цель. А кофе и чай в фиолетовых кружках, кстати, гораздо вкуснее, поскольку имеют привкус добра!"

"Дорога добра" - это проект с историей, который сеть АЗК WOG реализует восемнадцатый год подряд. Фиолетовая чашка стала не просто его символом, а действенным инструментом помощи и свидетельством того, как каждая чашка кофе или чая спасает. Ежегодно сотни тысяч благотворителей приобщаются к инициативе. Благодаря им удалось помочь с оборудованием почти 40 больницам. Это дало возможность врачам спасти тысячи детей.

А еще - этот проект формирует культуру благотворительности. На нем выросло целое поколение украинцев. В детстве родители привозили их на АЗК, чтобы угостить любимыми напитками из фиолетовых чашек с единорогом и помочь спасти детские жизни. Сегодня же они приезжают к нам со своими детьми. Прошли годы, но цель визита остается неизменной - сделать свой вклад в важное дело.