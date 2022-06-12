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12 червня - День Святої Трійці

12 червня - День Святої Трійці

Київ • УНН

 • 364005 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні, 12 червня, віряни відзначають День Святої Трійці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Цитата

“Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми відзначаємо День Святої Трійці, П’ятидесятницю, а також день народження новозавітної Церкви. Ці три аспекти свята вказують на багатогранність шанованої нами цього дня євангельської події — зішестя Святого Духа на учнів Христових, апостолів, яке сталося за обіцянкою Спасителя, даною Ним перед Його Вознесінням”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Тож цього дня, на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового Дух Святий, Третя Особа Святої Трійці, явився в світі видимо для очей та відчутно для людської душі — з дарами благодаті.

Книга Діянь святих апостолів описує це так: “раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, i наповнив увесь дім, де вони перебували. I з’явились їм розділені язики, мов вогненні, i спочили по одному на кожному з них. I сповнилися всі Духа Святого, i почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати” (Діян. 2: 2-4).

Відтак засновується новозавітня Церква — таємниче Тіло Христове, в якому Господь є Главою, а всі, хто увірував, є членами Тіла, які благодаттю Святого Духа поєднані в єдине ціле.

Подія зішестя Святого Духа на апостолів має надзвичайно велике значення для всієї Церкви.

Цитата

“Якщо би Дух Святий не просвітив апостолів, то вони ніколи б не зрозуміли у всій повноті вчення Спасителя. Якщо б вони не прийняли дару проповідництва і навчання, то проповідь Євангелія не поширювалась би так швидко по всьому світу, ми не мали би ні Святого Євангелія, ні Діянь, ані послань апостольських, написаних апостолами під дією Святого Духа. Тож, не було б і Святої Апостольської Вселенської Церкви Христової з її пастирями і таїнствами, через які тепер на всіх віруючих безперестанно діє благодать Святого Духа. В це велике свято П’ятидесятниці, в День Святої Трійці, бажаємо, щоби благодать, яка подається всім, хто вірує в Господа Ісуса Христа, силою Духа Святого завжди перебувала з кожним із вас!”, — додали в ПЦУ.

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