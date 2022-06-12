12 июня – День Святой Троицы

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“Дорогие братья и сестры! Сегодня мы отмечаем День Святой Троицы, Пятидесятницу, а также день рождения новозаветной Церкви. Эти три аспекта праздника указывают на многогранность уважаемого нами в этот день евангельского события — сошествия Святого Духа на учеников Христовых, апостолов, которое произошло по обещанию Спасителя, данному Им перед Его Вознесением”, — говорится в сообщении.

Детали

Поэтому в этот день, на пятидесятый день после Воскресения Христова Дух Святой, Третье Лицо Святой Троицы, явился в мире видимо для глаз и ощутимо для человеческой души — с дарами благодати.

Книга Деяний святых апостолов описывает это так: “вдруг поднялся шум с неба, словно от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И появились им разделенные языки, как огненные, и почили по одному на каждому из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на других языках, как Дух давал им предвещать” (Деян. 2:2-4).

Следовательно основывается новозаветная Церковь — таинственное Тело Христово, в которому Господь является Главой, а все уверовавшие являются членами Тела, которые благодатью Святого Духа соединены в единое целое.

Событие сошествия Святого Духа на апостолов имеет чрезвычайно большое значение для всей Церкви.

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“Если бы Дух Святой не просветил апостолов, то они никогда бы не поняли во всей полноте учения Спасителя. Если бы они не приняли дар проповедничества и учения, то проповедь Евангелия не распространялась бы так быстро по всему миру, мы не имели бы ни Святого Евангелия, ни Деяний, ни посланий апостольских, написанных апостолами под действием Святого Духа. Итак, не было бы и Святой Апостольской Вселенской Церкви Христовой с ее пастырями и таинствами, через которые теперь на всех верующих непрестанно действует благодать Святого Духа. В это великий праздник Пятидесятницы, в День Святой Троицы, желаем, чтобы благодать, подаваемая всем, кто верует в Господа Иисуса Христа, силой Духа Святого всегда пребывала с каждым из вас!”, — добавили в ПЦУ.