Освобожденным украинским морякам не запрещали въезд в РФ - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам Полозова, в настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного управления ФСБ России.
"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", - написал адвокат.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о запрете въезда в РФ освобожденным 24 украинским военным морякам.
Ранее Полозов посетил следственное управление ФСБ России по делу украинских моряков.