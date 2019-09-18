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Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд до РФ - адвокат

Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд до РФ - адвокат

Київ • УНН

 • 14643 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ніяких заборон на в'їзд у Російську Федерацію стосовно 24 українських військових моряків не виносилося. Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами Полозова, у даний час 24 українські моряки перебувають у статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні Слідчого управління ФСБ Росії.

"Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію стосовно 24 українських військових моряків не виносилося", - написав адвокат.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо заборони в'їзду в РФ звільненим 24 українським військовим морякам.

Раніше Полозов відвідав слідче управління ФСБ Росії у справі українських моряків.

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