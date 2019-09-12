Освобожденные моряки готовы повторить проход через Керченский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Освобожденные украинские моряки готовы повторить проход через контролируемый Россией Керченский пролив, если получат такой приказ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли моряки повторить при необходимости проход через контролируемый Россией Керченский пролив, Гриценко ответил:
"Мы – военнослужащие Вооруженных сил Украины, и я этим горжусь, как и другие ребята. Если нужно будет сейчас поехать и выполнять задачи по назначению, я готов сейчас это сделать. И я на 100% уверен, что и другие ребята тоже".
Как сообщал УНН, освобожденные украинские моряки не готовы ехать в Россию свидетельствовать в своем деле, но готовы сотрудничать в режиме онлайн.