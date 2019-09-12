Моряки не поїдуть до Росії свідчити у своїй справі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Звільнені українські моряки не готові їхати до Росії свідчити у власній справі, проте готові співпрацювати в режимі онлайн. Про це сьогодні на пресконференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко, передає УНН.
“На даний час справа, яку відкрила Російська Федерація, продовжується. Фактично, на даний час РФ виконала умови трибуналу, за якими вона повинна віддати кораблі і моряків. Але в тому трибуналі нічого не сказано, щоб припинити слідство. Адвокати продовжують працювати. Як це буде здійснюватися я не можу відповісти. Якщо буде потрібна наша присутність — ми будемо свідчити, але в режимі онлайн. На території РФ нас вже ніхто не чекає”, — сказав Гриценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звільнені військові моряки та політв'язні отримають нові ID-паспорти
Нагадаємо, Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.