Уволенные члены ЦИК начали паковать коробки со своими вещами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Члены Центральной избирательной комиссии собирают свои вещи в коробки после решения Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий органа. Об этом сообщил уволенный ВР заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
Он отметил, что сейчас занимается вынесением своих вещей из здания Комиссии.
На уточняющий вопрос, выносят ли члены ЦИК свои вещи, Радченко ответил:
"Я сейчас собираю свои коробки, если бы не эфир с вами, собирал свои книги".
Добавим, что ранее Радченко заявил, что решением расформировать ЦИК Верховная Рада сделала этот орган зависимым.
Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народных депутатов.