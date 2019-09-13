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Звільнені члени ЦВК почали пакувати коробки зі своїми речами

Звільнені члени ЦВК почали пакувати коробки зі своїми речами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Члени Центральної виборчої комісії збирають свої речі у коробки після рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень органу. Про це повідомив звільнений ВР заступник голови Комісії Євген Радченко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

Він зазначив, що зараз займається винесенням своїх речей із будівлі Комісії.

На уточнююче запитання, чи члени ЦВК виносять свої речі, Радченко відповів:

"Я зараз складаю свої коробки, якби не ефір з вами, складав свої книжки".

Додамо, що раніше Радченко заявив, що рішенням розформувати ЦВК Верховна Рада зробила цей орган залежним.

Як повідомляв УНН, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народних депутатів.

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