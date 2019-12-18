Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено бульварами Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы Народов, проспектом Победы и Воздухофлотским проспектом.
Кроме того, заметно значительное затруднение движения на Набережном шоссе, улице Юрия Ильенко, улице Жилянской, улице Саксаганского и улице Генерала Алмазова.
Пробки образовались на Голосеевском проспекте, улице Саперно-Слободской, улице Голосеевской и улице Васильковской.
На левом берегу затруднено движение на Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, улице Михаила Драгоманова, проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова.
Также затруднено движение на всех киевских мостах - Южном, Дарницком, Патона, моста Метро и Северном.
Напомним, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона почти на неделю.