Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено бульварами Лесі Українки, Тараса Шевченка і Дружби Народів, проспектом Перемоги та Повітрофлотським проспектом.
Крім того, помітне значне ускладнення руху на Набережному шосе, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського та вулиці Генерала Алмазова.
Затори утворились на Голосіївському проспекті, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Голосіївській та вулиці Васильківській.
На лівому березі ускладнено рух на Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, вулиці Михайла Драгоманова, проспекті Генерала Ватутіна та бульварі Перова.
Також ускладнено рух на всіх київських мостах – Південному, Дарницькому, Патона, мосту Метро та Північному.
Нагадаємо, що у Києві обмежили рух мостом Патона майже на тиждень.