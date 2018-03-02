"Зрадомога": как украинцы в соцсетях реагируют на "газовый скандал"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские пользователи Facebook и Twitter активно обсуждают решение российского "Газпрома" снизить давление в газотранспортной сети. Событие вызвало бурную реакцию среди украинцев и повлекло возникновение новых "мемов", передает УНН.
Пользователи пишут шуточные стихи и предлагают свои методы выхода из ситуации.
Кроме того, украинцы делятся опытом иностранцев в сохранении ресурсов и популяризируют новый украинский хэштег "#прикрути". Некоторые из украинцев восприняли хэштег слишком буквально.
УНН сделал для вас подборку самых интересных реакций соцсетей.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней прикрутить отопление, а государственные учреждения - уменьшить температуру в помещениях.
Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.