"Зрадомога": как украинцы в соцсетях реагируют на "газовый скандал"

Пользователи пишут шуточные стихи и предлагают свои методы выхода из ситуации.

Кроме того, украинцы делятся опытом иностранцев в сохранении ресурсов и популяризируют новый украинский хэштег "#прикрути". Некоторые из украинцев восприняли хэштег слишком буквально.

УНН сделал для вас подборку самых интересных реакций соцсетей.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней прикрутить отопление, а государственные учреждения - уменьшить температуру в помещениях.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.