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“Зрадомога”: як українці в соцмережах реагують на “газовий скандал”

Київ • УНН

 • 60337 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські користувачі Facebook і Twitter активно обговорюють рішення російського “Газпрому” зменшити тиск в газотранспортній мережі. Подія викликала бурхливу реакцію в українців і спричинила виникнення нових “мемів”, передає УНН.

Користувачі пишуть жартівливі вірші та пропонують свої методи виходу з ситуації.

Крім того, українці діляться досвідом іноземців у збереженні ресурсів і популяризують новий український хештег “#прикрути”. Деякі з українців сприйняли хештег аж занадто буквально.

УНН зробив для вас добірку найцікавіших реакцій соцмереж.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів прикрутити опалення, а державні установи — зменшити температуру в приміщеннях.

Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.

Українські Національні Новини

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