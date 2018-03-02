“Зрадомога”: як українці в соцмережах реагують на “газовий скандал”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські користувачі Facebook і Twitter активно обговорюють рішення російського “Газпрому” зменшити тиск в газотранспортній мережі. Подія викликала бурхливу реакцію в українців і спричинила виникнення нових “мемів”, передає УНН.
Користувачі пишуть жартівливі вірші та пропонують свої методи виходу з ситуації.
Крім того, українці діляться досвідом іноземців у збереженні ресурсів і популяризують новий український хештег “#прикрути”. Деякі з українців сприйняли хештег аж занадто буквально.
УНН зробив для вас добірку найцікавіших реакцій соцмереж.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів прикрутити опалення, а державні установи — зменшити температуру в приміщеннях.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.