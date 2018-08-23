"Заря" в меньшинстве удержала ничью в игре Лиги Европы с ФК "СБ Лейпциг"

Уже на стартовой минуте выпад луганчан мог обернуться в взятие ворот. Нападающий Рафаэль Рата ворвался в штрафную и нанес удар на который с трудностями среагировал голкипер Мвого. Чуть позже с дальней дистанции на бдительность вратаря хозяев Фелипе проверил Вернер.

На 17 минуте произошел один из моментов на поле. Полузащитник Леднев был свергнут игроком немецкого коллектива, после чего он наступил на ногу украинском, а Леднев отмахнулся от него (попал ногой в колено сопернику), за что получил прямую красную карточку.

В дальнейшем немцы искали счастья у ворот луганчан, превзошел коллектив Вернидуба по ударам — 30:6, но один из самых острых моментов создали украинцы. Кочергин пробил где-то метров с 12-15 и мяч просвистел рядом перекладины. Как следствие 0:0 и участник группового турнира определится в поединке в Германии 31-го августа.

Стоит отметить, что трансферная стоимость всего состава “СБ Лейпцига” больше, чем в 20 раз дороже “Зари” — 317 млн. евро против 14.