"Зоря" у меншості втримала нічию у грі Ліги Європи з ФК "РБ Лейпциг"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Луганська “Зоря” на “Славтич-Арені” провела перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи із грізним німецьким ФК “РБ Лейпциг”, повідомляє кореспондент УНН.
Вже на стартовій хвилині випад луганчан міг обернутися у взяття воріт. Нападник Рафаель Ратао увірвався до штрафної і завдав удару на який з труднощами зреагував голкіпер Мвого. Трохи пізніше з дальньої дистанції на пильність воротаря господарів Феліпе перевірив Вернер.
На 17 хвилині стався один із головних моментів на полі. Півзахисник Ледньов був повалений гравцем німецького колективу, після чого він наступив на ногу українцю, а Ледньов відмахнувся від нього (потрапив ногою в коліно супернику), за що отримав пряму червону картку.
Надалі німці шукали щастя біля воріт луганчан, перевершив колектив Вернидуба по ударам — 30:6, але один із найгостріших моментів створили українці. Кочергін пробив десь метрів з 12-15 і м’яч просвистів близько біля поперечини. Як наслідок 0:0 і учасник групового турніру визначиться у поєдинку в Німеччині 31-го серпня.
Варто відзначити, що трансферна вартість усього складу “РБ Лейпцига” більше, ніж в 20 разів дорожча за “Зорі” — 317 млн. євро проти 14.