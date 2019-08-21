"Заря" прибыла в Барселону на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Чартерный рейс с делегацией луганской "Зари" отправился в Испанию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором команда встретится с "Эспаньолом", сообщает УНН со ссылкой на сайт луганского клуба.
Команда после пятичасового перелета прибыла в испанский город и уже успела провести вечернюю тренировку.
Список команды выглядит так: Никита Шевченко, Заур Махарадзе, Никола Василь, Леван Арвеладзе, Джоэль Абу Ханна, Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Богдан Леднев, Максим Лунев, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тимчик, Владислав Кочергин , Владлен Юрченко, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский, Назарий Русин, Дмитрий Иванисеня.
Добавим, что матч будет стартовать сегодня в 22:00 на стадионе "РДЦЕ", ответный пройдет 29 августа на "Славутич-Арене" в Запорожье.